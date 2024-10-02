Кожевников о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде: «Хорошая игра, если уменьшить площадку, на большой – это тягомотина. То, что я видел в Америке, было очень зрелищно»

Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее «3 на 3».

Ранее стало известно , что ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030.

«Думаю, это стоит делать. «3 на 3» – это очень хорошая игра, все происходит быстро, моментально. Конечно, если уменьшить площадку. Если это будет большая площадка, то это будет тягомотина.

То, что я видел в Америке, было очень смотрибельно и зрелищно, но там правильно подобрана площадка, она по кругу сделана», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .