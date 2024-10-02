Кожевников о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде: «Хорошая игра, если уменьшить площадку, на большой – это тягомотина. То, что я видел в Америке, было очень зрелищно»
Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее «3 на 3».
Ранее стало известно, что ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030.
«Думаю, это стоит делать. «3 на 3» – это очень хорошая игра, все происходит быстро, моментально. Конечно, если уменьшить площадку. Если это будет большая площадка, то это будет тягомотина.
То, что я видел в Америке, было очень смотрибельно и зрелищно, но там правильно подобрана площадка, она по кругу сделана», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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