ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030

ИИХФ намерена включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр.

Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

ИИХФ рассчитывает проведение турниров в формате «3 на 3» как у мужчин, так и женщин на Олимпиаде-2030.

ИИХФ подотовит предложение для МОК к январю 2025 года.

«МОК никогда не ожидал, что баскетбол «3 на 3», регби-7 или пляжный волейбол окажут такое влияние на основную дисциплину.

Это оказало огромное влияние на набор игроков и финансовые возможности. Дверь для хоккея открыта. Это наше время», – сказал Тардиф.