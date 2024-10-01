ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030
ИИХФ намерена включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр.
Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
ИИХФ рассчитывает проведение турниров в формате «3 на 3» как у мужчин, так и женщин на Олимпиаде-2030.
ИИХФ подотовит предложение для МОК к январю 2025 года.
«МОК никогда не ожидал, что баскетбол «3 на 3», регби-7 или пляжный волейбол окажут такое влияние на основную дисциплину.
Это оказало огромное влияние на набор игроков и финансовые возможности. Дверь для хоккея открыта. Это наше время», – сказал Тардиф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ИИХФ
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