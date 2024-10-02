Канарейкин о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде: «В России этому виду уделяют большое внимание. Он своеобразный, более атлетичный, требует время на обучение и адаптацию»

Федор Канарейкин поделился мыслями о хоккее «3 на 3».

Ранее стало известно , что ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030.

«Трудно сказать, в общем-то он развивается, и развивается он в нашей стране, этому виду уделяют большое внимание. Мы видим, что идет интерес со стороны международных федераций, хотят включить в Олимпиаду.

Конечно, это отдельный вид, для нас это немного новое, но будем смотреть, будем привыкать, как будет развиваться. Дошел ли до данный вид хоккея до такого уровня, чтобы стать олимпийским видом спорта?

Ну, мы видим, что разные виды дополняют там олимпийскую программу, включаются в олимпийскому программу. Хоккей «3 на 3» своеобразный, таких сильных качеств нет, это более атлетичный хоккей, это больше движения, тактических действий.

Поэтому он своеобразный. Поэтому, конечно, требует время на обучение и адаптацию в этом виде спорта», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.