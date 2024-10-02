Каменский о хоккее «3 на 3» на Олимпиаде: «Как эксперимент – интересно. Нужно смотреть, пробовать»

Валерий Каменский поделился мыслями о хоккее «3 на 3».

Ранее стало известно , что ИИХФ хочет включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030.

«Баскетбол «3 на 3» ведь включен в олимпийские виды спорта. Как эксперимент – интересно, а там будут смотреть, как пойдет.

Вообще, я знаю, что этот формат развивается в Северной Америке, и мы тоже стараемся поддерживать его.

Если это будет интересно зрителям, то почему нет? На мой взгляд, это будет интересно: много голов, много моментов, быстрая игра. Игра всегда интересна, если она на счет, а как она пойдет и как ее преподнесут – это другой вопрос.

Я так понимаю, это новый формат, не то, что хоккей «5 на 5» – это новое соревнование. Поэтому нужно смотреть, пробовать», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.