Адам Лишка: «Россия должна играть на Олимпиаде. Хотелось бы иметь турнир сильнейших, а российские хоккеисты определенно одни из лучших»

Адам Лишка считает, что Россия должна выступать на Олимпийских играх.

– Сборная России должна выступать на Олимпиаде?

– Да, со спортивной точки зрения Россия обязательно должна играть на Олимпийских играх. У вас очень много игроков топ-уровня.

Я буду уважать любое решение ИИХФ , но хотелось бы иметь турнир сильнейших игроков в мире, а российские хоккеисты определенно одни из лучших, – заявил словацкий нападающий «Северстали » Адам Лишка .