Адам Лишка: «Россия должна играть на Олимпиаде. Хотелось бы иметь турнир сильнейших, а российские хоккеисты определенно одни из лучших»
Адам Лишка считает, что Россия должна выступать на Олимпийских играх.
– Сборная России должна выступать на Олимпиаде?
– Да, со спортивной точки зрения Россия обязательно должна играть на Олимпийских играх. У вас очень много игроков топ-уровня.
Я буду уважать любое решение ИИХФ, но хотелось бы иметь турнир сильнейших игроков в мире, а российские хоккеисты определенно одни из лучших, – заявил словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
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