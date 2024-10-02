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«Динамо» о смерти Добрынина: «Спасибо за прекрасное творчество – ваши песни навсегда с нами! Мы будем помнить»

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина.

Композитор умер 1 октября.

«Все, что в жизни есть у меня – это ты, «Динамо»! Это моя судьба!» Ушел из жизни автор данной цитаты, по совместительству болельщик московского «Динамо», народный артист России и просто хороший человек – Вячеслав Григорьевич Добрынин.

Спасибо за прекрасное творчество – ваши песни навсегда с нами! Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает глубокие соболезнования родным и близким! Мы будем помнить…» – говорится в сообщении клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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