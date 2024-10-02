Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем» (Михаил Зислис)

Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

«По моей информации, нападающий Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем ».

С учетом того, что пытается сейчас выстроить в команде главный тренер Михаил Кравец , эту сделку вижу как усиление. Характер у форварда своеобразный, но хорошую отдачу за умеренные деньги от него можно получить. Пример Наиля Якупова у всех перед глазами», – написал Зислис.

В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор ». На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.