Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем» (Михаил Зислис)
Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«По моей информации, нападающий Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем».
С учетом того, что пытается сейчас выстроить в команде главный тренер Михаил Кравец, эту сделку вижу как усиление. Характер у форварда своеобразный, но хорошую отдачу за умеренные деньги от него можно получить. Пример Наиля Якупова у всех перед глазами», – написал Зислис.
В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор». На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости