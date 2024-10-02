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Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем» (Михаил Зислис)

Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«По моей информации, нападающий Никита Сошников близок к подписанию контракта с «Куньлунем».

С учетом того, что пытается сейчас выстроить в команде главный тренер Михаил Кравец, эту сделку вижу как усиление. Характер у форварда своеобразный, но хорошую отдачу за умеренные деньги от него можно получить. Пример Наиля Якупова у всех перед глазами», – написал Зислис.

В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор». На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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возможные переходы
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Михаил Зислис
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