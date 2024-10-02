Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Планируем продлить контракт. Никто не предложит больше денег, чем мы»

Владелец «Миннесоты» заявил, что намерен продлить контракт с Кириллом Капризовым.

Капризов играет за «Миннесоту » с сезона-2020/21. Действующий контракт форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Чего же он хочет? Он хочет побеждать. Поэтому мы должны доказать не только ему, но и другим неограниченно свободным агентам, что мы тоже хотим победить. И мы привыкли побеждать. Мы собираемся вернуться на победный путь.

У нас будет команда, которая постоянно играет в плей-офф, но все начнется с Кирилла. Он будет в центре того, что мы собираемся сделать. Мы планируем продлить с ним контракт.

Я скажу вам, что никто не предложит больше денег, чем мы, или более длительный срок. Так что все, что нам нужно сделать, это доказать ему, что мы хотим победить», – сказал владелец «Уайлд» Крэйг Липолд .

Напомним, «Уайлд» имеет право предложить Капризову контракт на 8 лет, они смогут начать переговоры уже следующим летом.

Другие клубы не могут подписать контракт с Капризовым до 2026 года и смогут предложить ему только 7-летний контракт, если он станет неограниченно свободным агентом.

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