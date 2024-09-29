Агент Хуснутдинова: «Марат – парень с высоким IQ. Он понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основе «Миннесоты». Спасибо Капризову, он во всем ему помогает»

Агент Марата Хуснутдинова поделился ожиданиями от игры форварда «Миннесоты».

– Марат – это игрок с высоким КПД. Профессионалы видят, сколько он делает для победы команды – это просто колоссальная работа. Плюс у него хорошее катание, видение поля и все остальное.

Хочется, чтобы просто хоккейный бог был на его стороне. Я надеюсь, у Марата все получится в НХЛ .

– В прошлом сезоне он успел узнать, что такое НХЛ?

– Он понял, что это другая лига. Слава богу, что в команде его поддержали. Большое спасибо Кириллу Капризову , он во всем помогает Марату.

Хуснутдинов сам парень с высоким IQ и понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основном составе и показывать результат, – сказал агент Александр Черных .

Чибриков и Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче «Виннипега» и «Миннесоты». Первый – в большинстве, второй – в меньшинстве