Агент Хуснутдинова: «Марат – парень с высоким IQ. Он понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основе «Миннесоты». Спасибо Капризову, он во всем ему помогает»
– Марат – это игрок с высоким КПД. Профессионалы видят, сколько он делает для победы команды – это просто колоссальная работа. Плюс у него хорошее катание, видение поля и все остальное.
Хочется, чтобы просто хоккейный бог был на его стороне. Я надеюсь, у Марата все получится в НХЛ.
– В прошлом сезоне он успел узнать, что такое НХЛ?
– Он понял, что это другая лига. Слава богу, что в команде его поддержали. Большое спасибо Кириллу Капризову, он во всем помогает Марату.
Хуснутдинов сам парень с высоким IQ и понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основном составе и показывать результат, – сказал агент Александр Черных.
Чибриков и Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче «Виннипега» и «Миннесоты». Первый – в большинстве, второй – в меньшинстве
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