Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов в сезоне-2025/26
Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что потолок зарплат в лиге в сезоне-2025/26, как ожидается, составит около 92,5 млн долларов, что на 4,5 млн долларов больше, чем в этом сезоне (88 млн долларов).
При этом Беттмэн отметил, что это «предварительное» число.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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