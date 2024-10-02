6

Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов в сезоне-2025/26

Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что потолок зарплат в лиге в сезоне-2025/26, как ожидается, составит около 92,5 млн долларов, что на 4,5 млн долларов больше, чем в этом сезоне (88 млн долларов).

При этом Беттмэн отметил, что это «предварительное» число.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
деньги
потолок зарплат
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэйли о налогах в НХЛ: «Говорят, что канадские клубы в невыгодном положении. Не думаю, что для команд можно сделать разный потолок, очевидных ответов нет»
1722 сентября, 10:11
71,8% игроков НХЛ за введение потолка зарплат в плей-офф: «Безумие, как люди могут выздоравливать перед 1-м матчем. Ты играешь с клубом, который на 40 млн выше лимита»
2220 сентября, 12:41
НХЛ обеспокоена тем, что «Каролина» использовала отсрочку выплат в структуре контрактов Слэвина и Джарвиса для снижения кэпхита
1713 сентября, 07:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стаин о том, почему не попал в сборную СССР: «Шансы были. Думал, в расширенный состав на первую поездку в Канаду попаду. Но Тарасов все перекрыл»
10 минут назад
Адам Лишка: «Россия должна играть на Олимпиаде. Хотелось бы иметь турнир сильнейших, а российские хоккеисты определенно одни из лучших»
145 минут назад
Владимир Юрзинов: «Сочетание Демидов – Кузнецов уходит корнями в советский хоккей. Умение работать с молодежью – знак качества для тренера!»
11сегодня, 06:29
Ливо – 8-й игрок в истории КХЛ, набравший очки в 15+ матчах подряд
5сегодня, 05:58
Юрзинов о молодежи: «В прессе почему-то принято ругать СКА, но в сентябре они открыли имена в каждой линии. Демидов растет, в воротах закрепился Плешков, в обороне – интересный Выдренков»
8сегодня, 05:34
Лайне выбыл на 2-3 месяца из-за травмы колена, Райнбахер перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев
10сегодня, 05:19
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой»
4сегодня, 04:57
Выставочные матчи НХЛ. «Миннесота» забросила 7 шайб «Чикаго», «Бостон» обыграл «Филадельфию», «Вегас» разгромил «Колорадо»
16сегодня, 04:25
Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы
12сегодня, 04:18
Мичков сделал передачу в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+4 в 4 играх на предсезонке НХЛ
5сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Юрзинов: «Смягчение лимита на легионеров сработало не в лучшую сторону для молодежи. Сильных иностранцев не добавилось, а качество игрового времени для молодых ухудшилось»
3 минуты назад
НХЛ планирует начать переговоры о новом соглашении с профсоюзом в начале 2025 года
21 минуту назад
Покровский о Звягине: «Авангард» – команда приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Руководство разбирается в хоккее, тренеру дают шанс пройти через этот период, выбраться из него»
сегодня, 06:58
Рыбин об НХЛ: «Очень жду начало сезона. Интересно наблюдать, начиная от Овечкина, заканчивая «Эдмонтоном». Это новая глава»
сегодня, 06:48
Колобов стал президентом «Северстали»: «Добро пожаловать в команду!»
сегодня, 06:37
Карпухин о пропуске игры из-за опоздания: «Губернатор под трибуной мимо шел: «Что, Илюха, больше не опаздываешь?» Прикольно, что он следит за командой, даже за такими мелочами»
1сегодня, 05:43
Георгиев пропустил 6 голов в выставочном матче против «Вегаса». Дорофеев сделал передачу
3сегодня, 04:47
Гру о встрече с Якушевым: «Я сказал: «Мне нужно сделать с ним селфи!» Это огромная честь, потому что он член Зала славы, герой Суперсерии-72. Важный момент для меня»
5сегодня, 04:32
Жамнов о 2:3 с «Трактором»: «Говорят, должна быть холодная голова, а наша – в раздевалке осталась или гостинице. «Спартак» только в третьем периоде стал играть неплохо»
7вчера, 20:50
Кожевников о Радулове: «Можно назвать легендой, он внес свое имя в историю российского хоккея. Поздравляю с 250‑м голом!»
2вчера, 20:28