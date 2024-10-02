Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов в сезоне-2025/26

Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 92,5 млн долларов.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что потолок зарплат в лиге в сезоне-2025/26, как ожидается, составит около 92,5 млн долларов, что на 4,5 млн долларов больше, чем в этом сезоне (88 млн долларов).

При этом Беттмэн отметил, что это «предварительное» число.