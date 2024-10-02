Колобов стал президентом «Северстали»: «Добро пожаловать в команду!»

Александр Колобов стал новым президентом клуба «Северсталь».

«Александр Владимирович – заместитель генерального директора по развитию бизнес системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь ».

В прошлом году Александр Владимирович вошел в состав Совета директоров КХЛ . Александр Владимирович, добро пожаловать в команду!» – говорится на сайте «Северстали».