Исаев, Мерфи и Пилипенко – лучшие хоккеисты сентября в КХЛ. Форвард «Северстали» набрал 14 очков в 11 матчах
КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам сентября.
Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший семь побед в восьми матчах. По воротам Исаева было нанесено 178 бросков (22,2 в среднем за игру), из которых он отразил 93,82%. Коэффициент надежности составил 1,37. В двух матчах сентября Исаев сыграл на ноль.
Лучшим защитником назван Тревор Мерфи («Сибирь»), набравший 12 (2+10) очков в 11 матчах с показателем полезности «плюс 2». На счету Мерфи 31 бросок, один силовой прием, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.
Лучшим нападающим стал Кирилл Пилипенко («Северсталь»), набравший 14 (8+6) очков в 11 матчах с показателем полезности «0». На счету Пилипенко три победные шайбы и три блокированных броска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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