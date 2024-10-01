Исаев, Мерфи и Пилипенко – лучшие хоккеисты сентября в КХЛ. Форвард «Северстали» набрал 14 очков в 11 матчах

КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам сентября.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив »), одержавший семь побед в восьми матчах. По воротам Исаева было нанесено 178 бросков (22,2 в среднем за игру), из которых он отразил 93,82%. Коэффициент надежности составил 1,37. В двух матчах сентября Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван Тревор Мерфи («Сибирь »), набравший 12 (2+10) очков в 11 матчах с показателем полезности «плюс 2». На счету Мерфи 31 бросок, один силовой прием, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим стал Кирилл Пилипенко («Северсталь »), набравший 14 (8+6) очков в 11 матчах с показателем полезности «0». На счету Пилипенко три победные шайбы и три блокированных броска.