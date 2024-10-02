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Лайне выбыл на 2-3 месяца из-за травмы колена, Райнбахер перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев

Патрик Лайне выбыл на два-три месяца из-за травмы.

Нападающий «Монреаля» получил повреждение в выставочном матче с «Торонто» (1:2) после удара коленом в колено от форварда «Лифс» Седрика Паре в начале первого периода. 

«Канадиенс» объявили, что Патрик Лайне получил растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция. Ожидается, что период реабилитации составит два-три месяца.

В первом периоде матча с «Торонто» также получил травму 19-летний защитник Давид Райнбахер. Он перенес операцию на левом колене. Ожидается, что защитник пропустит пять-шесть месяцев.

Напомним, что Лайне стал игроком «Канадиенс» в межсезонье в результате обмена из «Коламбуса».

В прошлом сезоне 2-й номер драфта-2016 провел только 18 игр за «Блю Джекетс» из-за перелома ключицы и участия в программе помощи игрокам НХЛ. 

Райнбахер еще не играл в НХЛ. «Монреаль» выбрал его под общим пятым номером на драфте НХЛ-2023.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Монреаля»
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Давид Райнбахер
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