Лайне выбыл на 2-3 месяца из-за травмы колена, Райнбахер перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев
Нападающий «Монреаля» получил повреждение в выставочном матче с «Торонто» (1:2) после удара коленом в колено от форварда «Лифс» Седрика Паре в начале первого периода.
«Канадиенс» объявили, что Патрик Лайне получил растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция. Ожидается, что период реабилитации составит два-три месяца.
В первом периоде матча с «Торонто» также получил травму 19-летний защитник Давид Райнбахер. Он перенес операцию на левом колене. Ожидается, что защитник пропустит пять-шесть месяцев.
Напомним, что Лайне стал игроком «Канадиенс» в межсезонье в результате обмена из «Коламбуса».
В прошлом сезоне 2-й номер драфта-2016 провел только 18 игр за «Блю Джекетс» из-за перелома ключицы и участия в программе помощи игрокам НХЛ.
Райнбахер еще не играл в НХЛ. «Монреаль» выбрал его под общим пятым номером на драфте НХЛ-2023.
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