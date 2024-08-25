Слафковски о Лайне: «Монреаль» – отличное место для перезапуска карьеры. В 13-14 лет я был его поклонником и ждал, кто станет 1-м на драфте – он или Мэттьюс»

Юрай Слафковски рад переходу Патрика Лайне в «Монреаль».

Напомним, ранее 26-летний финский форвард стал игроком «Канадиенс» в результате обмена с « ».

«Я в восторге от нового сезона, особенно после обмена . Забавно, летом размышляешь о том, как все будет складываться в течение сезона, с кем будешь играть и какую роль будешь выполнять, и мне уже не терпится скорее выйти на лед.

Жаль, что нельзя пропустить тренировочный лагерь и сразу начать сезон, потому что я хочу играть в матчи, которые имеют значение.

Я только приземлился в Праге, это сообщение [об обмене] высветилось у меня на телефоне, и я был так счастлив. В 2016 году, когда мне было 13 или 14 лет, я был его большим поклонником и ждал, кто же станет первым [на драфте ] – он или [Остон] , так что я был его поклонником в те времена.

Мы рады видеть его в нашей команде, и, надеюсь, он тоже рад. Я уверен, что он хочет перезапустить свою карьеру, и я чувствую, что « » – отличное место для этого. Я знаю, кто он такой, но не представляю, знает ли он, кто я», – сказал 20-летний нападающий «Монреаля».

В прошлом сезоне Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

В 2016-м Лайне котировался вторым в мире. Теперь аутсайдер обменял его с доплатой