Слафковски о Лайне: «Монреаль» – отличное место для перезапуска карьеры. В 13-14 лет я был его поклонником и ждал, кто станет 1-м на драфте – он или Мэттьюс»

Теги Монреаль Торонто Коламбус НХЛ Остон Мэттьюс Патрик Лайне Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски рад переходу Патрика Лайне в «Монреаль».

Напомним, ранее 26-летний финский форвард стал игроком «Канадиенс» в результате обмена с «Коламбусом».

«Я в восторге от нового сезона, особенно после обмена Патрика Лайне. Забавно, летом размышляешь о том, как все будет складываться в течение сезона, с кем будешь играть и какую роль будешь выполнять, и мне уже не терпится скорее выйти на лед.

Жаль, что нельзя пропустить тренировочный лагерь и сразу начать сезон, потому что я хочу играть в матчи, которые имеют значение.

Я только приземлился в Праге, это сообщение [об обмене] высветилось у меня на телефоне, и я был так счастлив. В 2016 году, когда мне было 13 или 14 лет, я был его большим поклонником и ждал, кто же станет первым [на драфте НХЛ] – он или [Остон] Мэттьюс, так что я был его поклонником в те времена.

Мы рады видеть его в нашей команде, и, надеюсь, он тоже рад. Я уверен, что он хочет перезапустить свою карьеру, и я чувствую, что «Монреаль» – отличное место для этого. Я знаю, кто он такой, но не представляю, знает ли он, кто я», – сказал 20-летний нападающий «Монреаля». 

В прошлом сезоне Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

В 2016-м Лайне котировался вторым в мире. Теперь аутсайдер обменял его с доплатой

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9 комментариев
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Ну в Монреале давление будь здоров, как со стороны болел, так и журналюг. От чувака с личкой 8,5 млн будут требовать много шайб...
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С детства за Лайне)
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Коламбус выдохнул.
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Радуется 2-му сапогу к себе в пару? Тут даже не вопрос в арифметике, когда чел не способен к элементарным действиям.Как можно говорить о себе, что тебе было 13 или 14, накидывая при этом "год или два" к событию, вообще не держа в подкорке, при этом, свой год рождения?
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В 2016 ему было 12 лет. А не переписанный ли он?)
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Ответ Евгения Тиунова
Ну в Монреале давление будь здоров, как со стороны болел, так и журналюг. От чувака с личкой 8,5 млн будут требовать много шайб...
Ну да теперь Овечкин немного постарел и есть шанс хоть один раз забить шайб за сезон больше чем он!
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Ответ Ra_Mi
Радуется 2-му сапогу к себе в пару? Тут даже не вопрос в арифметике, когда чел не способен к элементарным действиям.Как можно говорить о себе, что тебе было 13 или 14, накидывая при этом "год или два" к событию, вообще не держа в подкорке, при этом, свой год рождения?
пояснительную бригаду плиз
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Ответ Ra_Mi
Радуется 2-му сапогу к себе в пару? Тут даже не вопрос в арифметике, когда чел не способен к элементарным действиям.Как можно говорить о себе, что тебе было 13 или 14, накидывая при этом "год или два" к событию, вообще не держа в подкорке, при этом, свой год рождения?
Да, только здесь ещё нужно вспомнить год драфта Мэттьюса и Лайне и сколько ему было тогда лет, причем в скорости, поскольку отвечал журналисту.
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Ответ Why always me?!
В 2016 ему было 12 лет. А не переписанный ли он?)
У нас это невозможно.
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