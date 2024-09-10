Сузуки о Лайне в «Монреале»: «Надеюсь, мы сможем что-то в нем разжечь, чтобы вернуть его игру на уровень начала карьеры. Он в хорошем настроении»

Ник Сузуки сказал, что Патрик Лайне пребывает в хорошем настроении

Финский форвард перешел в «Монреаль» в августе в результате обмена из «Коламбуса».

В прошлом сезоне 26-летний игрок прошел программу помощи игрокам НХЛ.

«У меня была возможность покататься с ним на прошлой неделе. Он в хорошем настроении. Кажется, у него все отлично, и это здорово.

Думаю, что он рад тому, что присоединился к нам. Не думаю, что в последнее время он очень много катался, так что ему понравилось снова влиться в коллектив и приступить к работе. Было приятно познакомиться.

Новость о его переходе была интригующей для всех ребят. Это игрок с именем. В последние годы он столкнулся с трудностями. Надеюсь, мы сможем что-то в нем разжечь и вернуть его игру на уровень начала карьеры. Это хороший игрок, и мы рады, что он с нами», – сказал капитан «Канадиенс».

Отметим, что первые два сезона в «Виннипеге» остаются для 2-го номера драфта НХЛ-2016 самыми результативными в карьере (36 шайб в 73 играх в сезоне-2016/17 и 44 в 82 – в сезоне-2017/18).