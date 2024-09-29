Лайне получил травму в выставочном матче «Монреаля» и «Торонто» – Паре ударил его коленом в колено
Патрик Лайне получил травму в выставочном матче «Монреаля» и «Торонто» (1:2).
Финский форвард «Канадиенс» получил удар коленом в колено от форварда «Лифс» Седрика Паре в начале первого периода.
Лайне покинул площадку с помощью партнеров. Судьи не наказали Паре, а защитник «Монреаля» Арбер Зекай подрался с ним в следующей смене.
В том же первом периоде у «Хабс» получил травму еще и защитник Давид Райнбахер – он тоже не сумел доиграть матч.
Напомним, что Лайне стал игроком «Монреаля» в межсезонье. Он перешел в «Канадиенс» в результате обмена из «Коламбуса».
В прошлом сезоне 2-й номер драфта-2016 провел только 18 игр за «Блю Джекетс» из-за перелома ключицы и участия в программе помощи игрокам НХЛ.
Фото: Habs Fanatics
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости