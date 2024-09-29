Лайне получил травму в выставочном матче «Монреаля» и «Торонто» – Паре ударил его коленом в колено

Патрик Лайне получил травму в выставочном матче «Монреаля» и «Торонто» (1:2).

Финский форвард «Канадиенс» получил удар коленом в колено от форварда «Лифс» Седрика Паре в начале первого периода.

Лайне покинул площадку с помощью партнеров. Судьи не наказали Паре, а защитник «Монреаля » Арбер Зекай подрался с ним в следующей смене.

В том же первом периоде у «Хабс» получил травму еще и защитник Давид Райнбахер – он тоже не сумел доиграть матч.

Напомним, что Лайне стал игроком «Монреаля» в межсезонье. Он перешел в «Канадиенс» в результате обмена из «Коламбуса» .

В прошлом сезоне 2-й номер драфта-2016 провел только 18 игр за «Блю Джекетс» из-за перелома ключицы и участия в программе помощи игрокам НХЛ.

Фото: Habs Fanatics