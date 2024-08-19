«Коламбус» обменял Лайне и выбор во 2-м раунде драфта в «Монреаль» на Харриса

Теги переходы Монреаль Коламбус НХЛ Патрик Лайне Джордан Харрис Хоккей

Патрик Лайне обменян в «Монреаль» из «Коламбуса».

26-летний нападающий стал хоккеистом канадского клуба в результате обмена.

«Монреаль» получил Патрика Лайне и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

«Коламбус» получил 24-летнего защитника Джордана Харриса.

Контракт Лайне с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее форвард вышел из программы помощи игрокам НХЛ. В прошлом сезоне он набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

Харрис провел 56 матчей в минувшем сезоне и отметился 14 (3+11) баллами при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 17:28.

11 комментариев
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Есть ощущение, что он ещё много команд в НХЛ поменяет
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Что ж, удачи Патрику. Может заиграет с Юраем.
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Вроде бы вау, а что за вау непонятно)
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Жаль травмы помешали раскрыться в Коламбусе, грустно за болельщиков Жакетов :(
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Еще и второй раунд 2026 в придачу, ого) Надеюсь нормально попылит в топ-6. Харрису удачи!
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Ответ Ten Hug
Жаль травмы помешали раскрыться в Коламбусе, грустно за болельщиков Жакетов :(
Этот коммент идеально про Нэтана Хортона подошёл бы, но это уже было давно
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Очень надеюсь что Патрик заиграет в Монреале, как говорится "поживем увидим"
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Скорее в плюсе от сделки Коламбус.
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Ну вот и свершилось. Что дальше? Будем посмотреть
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Коламбус отлично разгрузил платёжку. пусть даже и за выбор во втором раунде. а Монреалю в ближайшие пару лет контракт Лайне не помешает. один чёрт, в этом году танковать продолжат.
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вот болелы монреаля его точно уничтожат.
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