«Коламбус» обменял Лайне и выбор во 2-м раунде драфта в «Монреаль» на Харриса

Патрик Лайне обменян в «Монреаль» из «Коламбуса».

26-летний нападающий стал хоккеистом канадского клуба в результате обмена.

«Монреаль» получил Патрика Лайне и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

«Коламбус» получил 24-летнего защитника Джордана Харриса.

Контракт Лайне с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее форвард вышел из программы помощи игрокам НХЛ. В прошлом сезоне он набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

Харрис провел 56 матчей в минувшем сезоне и отметился 14 (3+11) баллами при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 17:28.