Козлов о 2:5 от «Куньлуня»: «Салават» 50 минут действовал хорошо, потом мы сыграли безобразно, совершили ошибки и подарили победу сопернику»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Куньлунем».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь » уступал 0:2 до 47-й минуты игры.

– 50 минут хорошей игры было с нашей стороны, хорошо выходили из зоны и преодолевали оборону соперника. Но потом безответственная игра привела к тому, что «Куньлунь» вернулся в матч. Так мы не должны играть.

Мы играли поначалу правильно, знали, что соперник быстро переходит в атаку. Мы сами же совершили ошибки и подарили им эту победу. Мы безобразно сыграли.

– Пауза перед матчем могла повлиять на такой результат?

– Было непривычно, что пять дней без игр. Дальше опять шесть дней до матча, надо корректировать график, чтобы ребята были свежие и физически, и психологически.

– Как оцените дебют Денниса Яна?

– Сегодня вся тройка хорошо выглядела, создавала моменты. Деннис провел хороший матч, я вижу его в топ-9.

– Первая спецбригада большинства не забила. В чем причина?

– Были моменты, но надо отдать должное сопернику, они хорошо играли в обороне и перекрывали точки, откуда можно было бросить, – сказал Козлов .