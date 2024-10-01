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  • Кравец о 5:2 с «Салаватом»: «Рады, что победили в праздничный день для КНР и 500-й игре «Куньлуня» в КХЛ. Доволен, что после непростого матча в Петербурге, команда сделала то же самое»
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Кравец о 5:2 с «Салаватом»: «Рады, что победили в праздничный день для КНР и 500-й игре «Куньлуня» в КХЛ. Доволен, что после непростого матча в Петербурге, команда сделала то же самое»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Салаватом».

Китайский клуб обыграл уфимскую команду (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее «Куньлунь» победил СКА (5:4). 

1 октября отмечается день образования Китайской Народной Республики. 

– Мы, конечно, рады, что сегодня удалось одержать победу над очень серьезным соперником. «Салават» на протяжении этого сезона очень прилично выступает, для нас это был хороший экзамен.

Рады, что победили, во-первых, в такой праздничный день для Китайской Народной Республики и в праздничный день для команды «Куньлунь» – пятисотой игре в КХЛ! По самой игре, с первых и до последних минут ребята вместе с вратарем выполняли ту работу, которую мы от них попросили.

Я доволен тем, что после непростой игры в Санкт-Петербурге команда сделала то же самое. Получилась хорошая игра со стороны всех хоккеистов: голова была на месте, руки и ноги работали правильно.

– Как оцените дебют Кейзера?

– С ним была очень непростая ситуация. Он долго к нам ехал. Естественно, понадобилось много времени, чтобы его подготовить. Наш тренер вратарей давно его заметил, смотрел за ним. Парень перспективный. Мы с ним работали, работали.

Уже назрел момент, когда он стал выходить вторым. У нас было запланировано, что в Уфе будет играть Кейзер. Я очень рад, что он оправдал доверие. От него исходила уверенность и мастерство, – сказал Кравец.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoКуньлунь Ред Стар
Кайл Кейзер
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