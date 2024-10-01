Генменеджер «Барыса» о селекции в разговоре с болельщиками: «Заехал неликвид – я был против Жафярова, Бурдасова, Болье кататься не умел. Мне сказали: «Рот заткни и не лезь»

Олег Болякин раскритиковал трансферы «Барыса», общаясь с болельщиками.

Видео разговора функционера и фанатов опубликовал журналист Алексей Шевченко.

«Барыс» ранее проиграл «Торпедо» (1:10) и уступил в 9 из 11 матчей нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

«Я переживаю не меньше вашего за команду. Но мне сказали: «Рот заткни и не лезь». Заехали хоккеисты, которые неликвидны.

Я был против Дамира Жафярова , Антона Бурдасова , Виктора Антипина , Уэйда Эллисона . Я видел их статистику и КПД.

Нэтан Болье приехал, кататься не умел, – сказал генеральный менеджер «Барыса » Олег Болякин в разговоре с болельщиками.

«Барыс» поместит 4 игроков в список отказов и подпишет Станислава Бочарова после 1:10 от «Торпедо»