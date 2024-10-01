Генменеджер «Барыса» о селекции в разговоре с болельщиками: «Заехал неликвид – я был против Жафярова, Бурдасова, Болье кататься не умел. Мне сказали: «Рот заткни и не лезь»
Олег Болякин раскритиковал трансферы «Барыса», общаясь с болельщиками.
Видео разговора функционера и фанатов опубликовал журналист Алексей Шевченко.
«Барыс» ранее проиграл «Торпедо» (1:10) и уступил в 9 из 11 матчей нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
«Я переживаю не меньше вашего за команду. Но мне сказали: «Рот заткни и не лезь». Заехали хоккеисты, которые неликвидны.
Я был против Дамира Жафярова, Антона Бурдасова, Виктора Антипина, Уэйда Эллисона. Я видел их статистику и КПД.
Нэтан Болье приехал, кататься не умел, – сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин в разговоре с болельщиками.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Shaiba.kz
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