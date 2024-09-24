Первая отставка сезона КХЛ – в «Барысе». А точно ли проблема в тренере?

Он продержался семь матчей.

Теперь все официально: Дэвид Немировски уволен из «Барыса» , его обязанности временно (как минимум на матч с «Динамо») перешли к Евгению Королеву. Поиск постоянного главного тренера продолжается. Клуб объяснил отставку Немировски неудовлетворительными результатами на старте регулярки-2024/25: «Барыс» проиграл шесть матчей из семи и заработал всего 3 очка.

Прямо сейчас это худшая команда лиги.

Перед стартом регулярки казалось, что для «Барыса» все будет по-другому. Там собрался вполне конкурентоспособный состав из североамериканцев и ярких россиян. В «Барыс» приехали Майкл Маклауд (за ним следим особенно из-за скандала ), Дамир Жафяров, Антон Бурдасов, Юхан Маттссон, Уилл Бутчер и другие не последние люди из хоккейного мира.

Все они соглашались на переход именно под Немировски. И многие из них его подвели. Например, Дэвид открыто критиковал легионеров: «Ключевыми игроками должны быть иностранцы. Не скажу, что они должны выигрывать матчи сами, но они должны выделяться. Если берем все игры, то очень мало моментов. Кроме Маклауда, который старается, другие совсем не помогают».

Немировски не справился с задачами, под которые собирал состав. Что же помешало?

Совсем снимать вину с Немировски нельзя. Под его руководством клуб не показал четкую игровую модель, о чем ярко свидетельствует статистика.

Разница шайб в «Барысе» за семь матчей – 7:26. Конечно, это худший показатель в лиге. Единственная победа при Немировски случилась в овертайме игры с «Автомобилистом» (2:1 ОТ). В остальных матчах «Барыс» не забрасывал больше одной шайбы, а с «Ак Барсом» и вовсе случился сухой разгром (0:5).

По количеству пропущенных голов в КХЛ пока лидирует «Торпедо», у которого их набралось 28. У команды из Нижнего Новгорода хватает собственных проблем, но их «Торпедо» хоть как-то компенсирует атакой (21 гол).

«Барыс» не показывает себя и в спецбригадах: 0% реализации из 13 попыток большинства. Игра в меньшинстве так же мало радует – 72,2% и 19-е место в лиге. Тут успокаивает только то, что среди команд с худшим результатом оказались московское «Динамо», «Торпедо», СКА и «Сибирь».

Руководство «Барыса» уже решило, что виной всему этому стал Дэвид Немировски. Вот только надо учитывать и обстоятельства.

● У Немировски совсем не было возможности наиграть состав в межсезонье. Сразу 12 игроков «Барыса» до самого старта сезона находились на олимпийских сборах. По факту у Немировски оставалась только половина команды. Целиком состав «Барыса» собрался только к первому матчу регулярки.

● На этом фоне вскрылась еще одна проблема – отсутствие резерва. На предсезонном турнире «Барыс» брал хоккеистов из «Снежных барсов» и чемпионата Казахстана, но для игр в КХЛ такое решение совсем не подходит.

Именно поэтому комплектование продолжалось уже в начале регулярки. Виктора Антипина и Антона Бурдасова, например, подписали в конце августа. А контракт с еще одним легионером Чейсом ДеЛео вообще заключили уже в сентябре. Он сыграл четыре матча и пока ничем не отметился.

● На старте сезона «Барыс» играет без ключевых игроков. Прямо сейчас четыре хоккеиста в списке травмированных. Среди них: Виктор Антипин, Нэтан Болье, Дамир Жафяров. С самого начала травмирован также Батырлан Муратов – его потеря ощущается меньше всего. Из-за травм других Немировски приходилось значительно менять состав звеньев.

● Ставка явно делалась на Бурдасова и Жафярова. Оба в разное время были в числе лучших бомбардиров бывших клубов. Но получилось с точностью наоборот: Бурдасов и Жафяров за семь матчей не набрали очков и заработали в общей сумме -8 по показателю полезности.

Лучше остальных пока выглядит Майкл Маклауд. Он провел все семь игр и набрал 3 (2+1) очка – максимальный результат среди бомбардиров команды. И все равно это слишком мало для уровня тех хоккеистов, которые собрались в «Барысе» перед сезоном.

● Индивидуальные ошибки игроков тоже никак не помогают. У «Барыса» уже нашелся лидер по количеству удалений: Уэйд Эллисон набрал 10 штрафных минут. В первых четырех играх у него накопилось пять удалений, одно из которых соперник использовал. Плюсом к этому у Эллисона -6 в показателе полезности – худший результат в команде.

● У «Барыса» возникли определенные финансовые трудности. Платежная ведомость клуба достигла 595 млн рублей с учетом контрактов новичков. Но по словам журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, в «Барысе» уже 1,5 месяца не платят зарплату хоккеистам.

Эта ситуация привлекла внимание президента КХЛ Алексея Морозова: «У них возникла небольшая проблема. Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца. Будем следить за информацией, с руководством [клуба] на связи ».

Руководство «Барыса» постоянно быстро меняет тренеров. Итог всегда один – новый провал

Отставка главного тренера «Барыса» на старте сезона – уже давно не новость. Такое случалось семь раз. Ситуация с Немировски выделяется только тем, что тренер проработал в Астане всего семь матчей. У других в общей сумме набралось больше игр за счет других сезонов.

Тот же Андрей Скабелка на данный момент идет лидером среди всех тренеров по количеству матчей. За восемь сезонов у него вышло 448 игр в «Барысе». С ним же команда имеет лучший результат за всю историю КХЛ – в сезонах-2018/19 и 2019/20 «Барыс» дважды занимал второе место на Востоке и выходил во второй раунд плей-офф.

Но это никак не помешало руководству клуба отстранить Скабелку в октябре прошлого сезона. Тогда «Барыс» проиграл 11 из 18 матчей – это с учетом технических поражений «Сибири».

Правда, отстранение никак не помогло. На место Скабелки пришел тренер Галым Мамбеталиев, который также уже работал в «Барысе» и также отправлялся в отставку. То же самое случилось и в сезоне-2023/24 – с Мамбеталиевым расстались в декабре. С ним команда провела 25 матчей, в которых одержала только девять побед.

Регулярку-2023/24 «Барыс» заканчивал с третьим тренером Олегом Болякиным, который совмещал эту работу с постом генерального менеджера клуба. Постоянная смена тренеров никак не помогла «Барысу» – команда завершила турнир на предпоследнем месте в общей таблице и набрала 50 очков.

Все это отражает главную проблему «Барыса» – неоднозначную работу менеджмента клуба. За всю историю «Барыса» в КХЛ там поработали 13 разных тренеров, некоторые из которых приходили и уходили по несколько раз.

При этом редкие успешные сезоны «Барыс» проводил как раз тогда, когда стартовал и финишировал с одним и тем же тренером. Пример – тот же Скабелка и его успех в период с 2018-й по 2020-й. Еще один выход во второй раунд случился в сезоне-2013/14 и тоже с одним тренером. Тогда командой руководил финн Ари-Пекка Селин.

Во многих этих случаях руководство клуба не давало второй шанс, даже когда этого требовала ситуация. А постоянные потрясения только добивали и без того нестабильную команду. Поэтому отставка Немировски выглядит скорее закономерностью, а глобальные клубные проблемы она совсем не решает.

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Фото: vk.com/hcbarys