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  • Звягин о слухах про обмен Николишина: «Беседовали с Иваном, особенно после публикаций в прессе. Он очень хорошо выглядел против «Сибири»
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Звягин о слухах про обмен Николишина: «Беседовали с Иваном, особенно после публикаций в прессе. Он очень хорошо выглядел против «Сибири»

Сергей Звягин прокомментировал игру Ивана Николишина.

«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что центрального нападающего предлагают другим клубам лиги.

«В тренерской после матча обсуждали игру, и у меня был комментарий, что Николишин очень хорошо выглядел.

Думаю, в этом заслуга и его партнеров – Холодилина и Мартынова, хорошая скорость была у тройки, а Ваня – очень умный игрок, не суетился, качественно работал с шайбой.

Беседовали с Николишиным, особенно после публикаций в прессе. Я очень рад, что Ваня сыграл на хорошем уровне», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoИван Николишин
logoИгорь Мартынов
logoЧемпионат.com
logoНикита Холодилин
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