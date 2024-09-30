Звягин о слухах про обмен Николишина: «Беседовали с Иваном, особенно после публикаций в прессе. Он очень хорошо выглядел против «Сибири»
Сергей Звягин прокомментировал игру Ивана Николишина.
«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее появилась информация, что центрального нападающего предлагают другим клубам лиги.
«В тренерской после матча обсуждали игру, и у меня был комментарий, что Николишин очень хорошо выглядел.
Думаю, в этом заслуга и его партнеров – Холодилина и Мартынова, хорошая скорость была у тройки, а Ваня – очень умный игрок, не суетился, качественно работал с шайбой.
Беседовали с Николишиным, особенно после публикаций в прессе. Я очень рад, что Ваня сыграл на хорошем уровне», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости