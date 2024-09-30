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  • Епанчинцев о поражении от «Авангарда»: «Сибирь» неправильно сыграла при счете 2:0. Нужно исправлять ошибки, равная игра, не заметил робости»
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Епанчинцев о поражении от «Авангарда»: «Сибирь» неправильно сыграла при счете 2:0. Нужно исправлять ошибки, равная игра, не заметил робости»

Вадим Епанчинцев поделился мыслями после поражения от «Авангарда».

«Сибирь» уступила со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– При счете 2:0 мы неправильно сыграли. Соперник поймал нас на контратаке и реализовал эти моменты.

В третьем периоде игра шла до гола. К сожалению, соперник забил на стандарте. Мы разбирали эти моменты, но увы.

Обидно проигрывать такой матч в концовке. По игре и самоотдаче к своим игрокам, кроме этих ошибок, нет претензий.

– В третьем периоде показалось, что ваша команда действовала робко.

– Почему робко? Равная была игра. Никакой робости я не заметил.

– Вы держали в уме, что «Авангард» находился на серии из семи поражений?

– Мы все читаем прессу и знаем ситуацию.

Каждый матч важен. На нас это не повлияло. Нам нужно исправлять свои ошибки, правильно распоряжаясь с шайбой.

– Вы вините кого‑то за эти моменты?

– Я персонально никогда никого не виню. Это наша кухня, и мы внутри разберемся в ситуации, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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