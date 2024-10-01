5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй показатель в истории лиги
В сентябре клубы КХЛ показали вторую среднюю результативность в истории.
В сентябре 2024 года в 114 матчах команды забросили 630 шайб. Средняя результативность составила 5,53 шайбы за игру.
Лучшим сентябрем по результативности остается сентябрь 2010 года – 5,58 шайбы за игру.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости