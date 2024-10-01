5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй показатель в истории лиги

В сентябре клубы КХЛ показали вторую среднюю результативность в истории.

В сентябре 2024 года в 114 матчах команды забросили 630 шайб. Средняя результативность составила 5,53 шайбы за игру.

Лучшим сентябрем по результативности остается сентябрь 2010 года – 5,58 шайбы за игру.