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  • 5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй показатель в истории лиги
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5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй показатель в истории лиги

В сентябре клубы КХЛ показали вторую среднюю результативность в истории.

В сентябре 2024 года в 114 матчах команды забросили 630 шайб. Средняя результативность составила 5,53 шайбы за игру.

Лучшим сентябрем по результативности остается сентябрь 2010 года – 5,58 шайбы за игру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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