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  • Якушев о 10:1 в игре «Торпедо»: «При Ларионове клуб придерживается атакующего хоккея, чем-то похож на «Спартак». Неудивительно, что с «Барысом» сыграли так»
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Якушев о 10:1 в игре «Торпедо»: «При Ларионове клуб придерживается атакующего хоккея, чем-то похож на «Спартак». Неудивительно, что с «Барысом» сыграли так»

Александр Якушев прокомментировал победу «Торпедо» со счетом 10:1.

В матче регулярного чемпионата нижегородцы разгромили «Барыс».

«Торпедо» при Ларионове придерживается атакующего, комбинационного хоккея. В чем-то они похожи на «Спартак».

Неудивительно, что против «Барыса» команда сыграла именно так. Сопернику было сложно противопоставить что-то такой яркой игре. Хотя счет немножко удивил. Объясняю его тем, что Буцаев только приступил к работе, еще не успел передать команде свои идеи, сыгранности пока нет.

Слова Буцаева о своих хоккеистах? Это эмоции, он парень взрывной. Но так говорить все-таки неправильно, тем более это не соответствует действительности.

Состав у «Барыса» неплохой, есть хорошие легионеры. И обиды обязательно какие-то появятся. С другой стороны, это может завести их, заставить злиться на самих себя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoВячеслав Буцаев
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logoБарыс
logoАлександр Якушев
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