Якушев о 10:1 в игре «Торпедо»: «При Ларионове клуб придерживается атакующего хоккея, чем-то похож на «Спартак». Неудивительно, что с «Барысом» сыграли так»
В матче регулярного чемпионата нижегородцы разгромили «Барыс».
«Торпедо» при Ларионове придерживается атакующего, комбинационного хоккея. В чем-то они похожи на «Спартак».
Неудивительно, что против «Барыса» команда сыграла именно так. Сопернику было сложно противопоставить что-то такой яркой игре. Хотя счет немножко удивил. Объясняю его тем, что Буцаев только приступил к работе, еще не успел передать команде свои идеи, сыгранности пока нет.
Слова Буцаева о своих хоккеистах? Это эмоции, он парень взрывной. Но так говорить все-таки неправильно, тем более это не соответствует действительности.
Состав у «Барыса» неплохой, есть хорошие легионеры. И обиды обязательно какие-то появятся. С другой стороны, это может завести их, заставить злиться на самих себя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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