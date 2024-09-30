Буцаев о «Барысе» после 1:10: «Большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в КХЛ»
Казахстанская команда уступила «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно.
Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.
В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей.
Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – по характеру многих хоккеистов.
Сегодняшняя игра показала, что большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиги.
– Вы – не первый тренер, который проигрывает с «Барысом». Но никто не критиковал игроков ранее. Как вы считаете, надо выходить из кризиса?
– Да, я не первый тренер «Барыса», но я впервые в тренерской карьере проигрываю матч с таким счетом.
Если сказать, что для меня это больно, это мягко сказать. Я думаю, что перемены уже назрели, – сказал главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев.
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