Буцаев о «Барысе» после 1:10: «Большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в КХЛ»

Вячеслав Буцаев заявил, что большинство игроков «Барыса» не соответствуют уровню КХЛ.

Казахстанская команда уступила «Торпедо » (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.

В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей.

Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – по характеру многих хоккеистов.

Сегодняшняя игра показала, что большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиги.

– Вы – не первый тренер, который проигрывает с «Барысом». Но никто не критиковал игроков ранее. Как вы считаете, надо выходить из кризиса?

– Да, я не первый тренер «Барыса», но я впервые в тренерской карьере проигрываю матч с таким счетом.

Если сказать, что для меня это больно, это мягко сказать. Я думаю, что перемены уже назрели, – сказал главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев.