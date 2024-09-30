Ларионов о победе 10:1: «В Северной Америке есть философия – «не унижать». А есть философия Клоппа, он говорил: «Забили пять? Забейте семь!»

Игорь Ларионов высказался о философии Юргена Клоппа.

«Торпедо» впервые в истории выступлений в КХЛ забросило десять шайб и выиграло 10:1 у «Барыса » в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы относитесь к североамериканской философии, которую проповедовал еще Дон Черри, что не надо забивать соперникам слишком много голов? Мол, это их унижает.

– Да, такая философия есть в Северной Америке. И немногие в зале знают, кто такой Дон Черри.

Но я не могу запретить ребятам забивать голы, когда они выходят на лед. Не надо отбывать номер. Это их работа – делать игру правильно. Если есть моменты для взятия ворот, мы не должны их транжирить. Они могут быть, их может не быть.

Но если мы говорим с вами о философии «не унижать», то есть другая философия – в английской Премьер‑лиге работал Юрген Клопп , и он говорил: «Забили пять? Забейте семь!»

Это влияет на игровой тонус каждого хоккеиста, на их уверенность.

Мы будем стремиться к тому, чтобы забивать как можно больше голов, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .