Ларионов о победе 10:1: «В Северной Америке есть философия – «не унижать». А есть философия Клоппа, он говорил: «Забили пять? Забейте семь!»
«Торпедо» впервые в истории выступлений в КХЛ забросило десять шайб и выиграло 10:1 у «Барыса» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Как вы относитесь к североамериканской философии, которую проповедовал еще Дон Черри, что не надо забивать соперникам слишком много голов? Мол, это их унижает.
– Да, такая философия есть в Северной Америке. И немногие в зале знают, кто такой Дон Черри.
Но я не могу запретить ребятам забивать голы, когда они выходят на лед. Не надо отбывать номер. Это их работа – делать игру правильно. Если есть моменты для взятия ворот, мы не должны их транжирить. Они могут быть, их может не быть.
Но если мы говорим с вами о философии «не унижать», то есть другая философия – в английской Премьер‑лиге работал Юрген Клопп, и он говорил: «Забили пять? Забейте семь!»
Это влияет на игровой тонус каждого хоккеиста, на их уверенность.
Мы будем стремиться к тому, чтобы забивать как можно больше голов, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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