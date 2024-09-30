Ларионов о победе 10:1: «Есть неловкость по отношению к «Барысу» – играли на их арене. Но приятно, что «Торпедо» добавило эмоций местным болельщикам»

Игорь Ларионов прокомментировал крупную победу над «Барысом».

«Торпедо» впервые в истории своих выступлений в КХЛ забросило десять шайб и выиграло 10:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Знаете, очень трудно комментировать такие матчи.

С одной стороны, есть удовлетворенность от крупной победы, но с другой – есть неловкость по отношению к сопернику. Все‑таки мы играли на их арене.

Мы понимали, что у «Барыса » сложное время, новый тренер.

Могу только поблагодарить ребят за суперуспешный выезд – четыре победы. Это заслуга всей команды, и мы рады возвращаться домой с таким результатом.

– Кажется, некоторые болельщики «Барыса» по ходу игры начали радоваться голам «Торпедо».

– Знаете, в такие моменты я вспоминаю времена «Детройта», когда «Русская пятерка» приезжала в другие города.

Такой хоккей притягивает к себе. Приятно, что мы добавили эмоций местным болельщикам, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .