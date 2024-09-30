«Металлург» выменял Моисеева у «Северстали» на денежную компенсацию

«Металлург» выменял нападающего Дмитрия Моисеева у «Северстали».

Взамен череповчане получили денежную компенсацию.

Дмитрий Моисеев в нынешнем сезоне провел 1 матч в Olimpbet ВХЛ за «Дизель ».

В минувшем сезоне на его счету 17 (11+6) очков в 58 играх регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ.