«Металлург» выменял Моисеева у «Северстали» на денежную компенсацию
«Металлург» выменял нападающего Дмитрия Моисеева у «Северстали».
Взамен череповчане получили денежную компенсацию.
Дмитрий Моисеев в нынешнем сезоне провел 1 матч в Olimpbet ВХЛ за «Дизель».
В минувшем сезоне на его счету 17 (11+6) очков в 58 играх регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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