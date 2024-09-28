«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)

«Металлург» уволит Сергея Гомоляко и назначит директором Сергея Мозякина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Магнитогорский клуб планирует отправить в отставку спортивного директора.

Увольнение может состояться в начале следующей недели. Новым менеджером «Металлурга » может стать бывший форвард уральцев Сергей Мозякин .

54-летний Гомоляко занимает свой пост с 2020 года. В период его работы «Металлург» выиграл Кубок Гагарина (сезон-2023/24).

В нынешнем розыгрыше регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков после 10 матчей.