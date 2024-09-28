«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)
«Металлург» уволит Сергея Гомоляко и назначит директором Сергея Мозякина.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Магнитогорский клуб планирует отправить в отставку спортивного директора.
Увольнение может состояться в начале следующей недели. Новым менеджером «Металлурга» может стать бывший форвард уральцев Сергей Мозякин.
54-летний Гомоляко занимает свой пост с 2020 года. В период его работы «Металлург» выиграл Кубок Гагарина (сезон-2023/24).
В нынешнем розыгрыше регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков после 10 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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