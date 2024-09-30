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  • Кожевников о «Металлурге»: «Какой кризис? Это пустое. Надеюсь, что Разин все еще на Земле, а не на другой планете. Звягину в Омске не хватает его чудачеств, может»
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Кожевников о «Металлурге»: «Какой кризис? Это пустое. Надеюсь, что Разин все еще на Земле, а не на другой планете. Звягину в Омске не хватает его чудачеств, может»

Александр Кожевников не верит в полномасштабный кризис в «Металлурге».

Действующий обладатель Кубка Гагарина идет вне зоны плей-офф на Востоке с 6 очками в 10 играх. 

– Кризис не только в Омске, но и в «Магнитке». Что думаете?

– Ну какой кризис? Омск идет в плей-офф, Магнитогорск в одном шаге от этой зоны. 

Понимаю, что вам, журналистам, нужно нагнетать и раздувать, но не надо это делать на ровном месте. Вот сыграют команды матчей по двадцать – тогда и поговорим о кризисах. А сейчас все это пустое.

– Тем не менее идет активная критика тренеров этих команд – Звягина и Разина.

– Разин в прошлом сезоне всем все доказал. Да, нынешний сентябрь настораживает – но надеюсь, что он все еще на Земле, а не на другой планете.

Звягин? Он – бывший вратарь, это совершенно особая каста хоккейных людей, я ее очень уважаю, но не всегда понимаю. Из вратарей тоже выходят хорошие тренеры, пусть и не очень часто. 

Может быть, Звягин слишком правильный, ему не хватает чудачеств того же Разина. Но это дело наживное. Посмотрим, что будет в октябре-ноябре, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoАлександр Кожевников
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