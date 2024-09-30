Коньков об «Адмирале»: «У них феноменальное большинство. Лидеры клуба находятся в списках лучших игроков КХЛ. За них можно только порадоваться»

Сергей Коньков оценил выступление «Адмирала» в сезоне-2024/25.

Команда тренера Леонида Тамбиева занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

«Хоккеисты «Адмирала» – молодцы. У них феноменальное большинство, команда зарабатывает очки там, где это можно сделать.

Лидеры «Адмирала» находятся в списках лучших игроков КХЛ . Это говорит о том, что ребята проявляют себя не только в своей команде, но и на уровне всей лиги.

Гутик в прошлом году о себе сильно заявил, Павел Шэн здорово сейчас себя показывает. «Адмирал» – молодцы. За них можно только порадоваться и пожелать, чтобы они продолжали в том же духе», – сказал бывший нападающий «Адмирала » Сергей Коньков .