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  • Защитник «Торпедо» Конюшков о морских деликатесах: «Во Владивостоке ничего такого не ели. В Хабаровске суши покушали – очень вкусные»
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Защитник «Торпедо» Конюшков о морских деликатесах: «Во Владивостоке ничего такого не ели. В Хабаровске суши покушали – очень вкусные»

Богдан Конюшков рассказал о питании в «Торпедо» на Дальнем Востоке.

«Торпедо» в гостях обыграло «Амур» со счетом 7:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее команда под руководством Игоря Ларионова одержала победу над «Адмиралом» (4:2). 

– Правда, что третий день пребывания на Дальнем Востоке переносится тяжелее всего?

– Переносится все нормально, профилактика и массажи помогают.

– Когда почувствовали пик акклиматизации?

– Повторюсь, все в норме. Тяжело, но не сказать, что как-то нереально.

– Как будет проставляться за хет-трик Почивалов? Уже подкалывали Дениса?

– Конечно, мы его поздравили, подкололи. Проставляться он никак не будет.

– Если подводить итоги прошедших выездных матчей, то что бы отметил?

– Выделил бы хорошую командную игру, живую лавку и завершение – реализацию моментов.

– Где морские деликатесы вкуснее, во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?

– Во Владивостоке ничего не ели такого. В Хабаровске суши покушали, были очень вкусные, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАмур
logoТорпедо
logoКХЛ
logoАдмирал
logoДенис Почивалов
Питание
logoБогдан Конюшков
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