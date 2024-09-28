Защитник «Торпедо» Конюшков о морских деликатесах: «Во Владивостоке ничего такого не ели. В Хабаровске суши покушали – очень вкусные»
«Торпедо» в гостях обыграло «Амур» со счетом 7:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее команда под руководством Игоря Ларионова одержала победу над «Адмиралом» (4:2).
– Правда, что третий день пребывания на Дальнем Востоке переносится тяжелее всего?
– Переносится все нормально, профилактика и массажи помогают.
– Когда почувствовали пик акклиматизации?
– Повторюсь, все в норме. Тяжело, но не сказать, что как-то нереально.
– Как будет проставляться за хет-трик Почивалов? Уже подкалывали Дениса?
– Конечно, мы его поздравили, подкололи. Проставляться он никак не будет.
– Если подводить итоги прошедших выездных матчей, то что бы отметил?
– Выделил бы хорошую командную игру, живую лавку и завершение – реализацию моментов.
– Где морские деликатесы вкуснее, во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?
– Во Владивостоке ничего не ели такого. В Хабаровске суши покушали, были очень вкусные, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий