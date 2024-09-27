Фирстов о 2 подряд победах «Торпедо» после 4 поражений: «Сделали правильные выводы. Начали выполнять установки тренеров, стали одним целым»

Владислав Фирстов высказался о второй подряд победе «Торпедо» – над «Адмиралом».

– Команда одержала вторую победу подряд (4:2). Как удалось преодолеть серию неудач (до этого было 4 поражения подряд – Спортс’‘)?

– Сделали правильные выводы, поговорили с ребятами. Тренерский штаб дает нам установки, мы начали их выполнять, стали одним целым. Это и привело нас к успеху. Самое главное сейчас не останавливаться, идти только вперед.

– Команда как-то собралась вместе и честно обо всем поговорила?

– Нам надо просто выходить на площадку и делать свою работу. У нас в команде все бьются друг за друга, поэтому победы к нам приходят.

– Как реагировали на поражения внутри раздевалки? Что говорило руководство?

– Проигрывать всегда неприятно. После поражений надо просто делать правильные выводы. Без поражений не бывает побед. Я рад, что мы выиграли уже два матча подряд. Болельщиков нужно радовать своей игрой, тогда к нам будет приходить больше уверенности, – сказал форвард нижегородцев.