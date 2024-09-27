Фирстов о 2 подряд победах «Торпедо» после 4 поражений: «Сделали правильные выводы. Начали выполнять установки тренеров, стали одним целым»
– Команда одержала вторую победу подряд (4:2). Как удалось преодолеть серию неудач (до этого было 4 поражения подряд – Спортс’‘)?
– Сделали правильные выводы, поговорили с ребятами. Тренерский штаб дает нам установки, мы начали их выполнять, стали одним целым. Это и привело нас к успеху. Самое главное сейчас не останавливаться, идти только вперед.
– Команда как-то собралась вместе и честно обо всем поговорила?
– Нам надо просто выходить на площадку и делать свою работу. У нас в команде все бьются друг за друга, поэтому победы к нам приходят.
– Как реагировали на поражения внутри раздевалки? Что говорило руководство?
– Проигрывать всегда неприятно. После поражений надо просто делать правильные выводы. Без поражений не бывает побед. Я рад, что мы выиграли уже два матча подряд. Болельщиков нужно радовать своей игрой, тогда к нам будет приходить больше уверенности, – сказал форвард нижегородцев.
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