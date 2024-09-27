Даниил Гутик: «Результативность «Адмирала» не случайна – поменяли тактику, играем от атаки. Получаю удовольствие, когда есть красивые комбинации»
Даниил Гутик высказался по поводу увеличения результативности Адмирала.
Команда тренера Леонида Тамбиева забила 31 шайбу в 8 матчах сезона КХЛ – это лучший показатель в Восточной конференции.
«Мы поменяли тактику, у нас нет построений в средней зоне, играем от атаки, прессингуем на каждом метре поле. Наша результативность не случайна.
С Шэном и Старковым нас поставили в звено в первый же день. Мы много общаемся вне льда о хоккее. Рад, что у меня такие партнеры.
Я не хочу быть только снайпером или распасовщиком – надо проносить пользу команде и выигрывать.
Я получаю удовольствие от игры, когда есть красивые комбинации, нестандартные действия в атаке», – сказал нападающий «Адмирала» Даниил Гутик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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