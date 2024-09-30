Гендиректор «Авангарда» о результатах команды: «Мы не будем сидеть и ждать чуда – работаем над изменением ситуации»

Гендиректор «Авангарда» высказался о результатах команды в сезоне-2024/25.

«Авангард » проиграл 7 последних матчей. Клуб занимает 8-е место в таблице Востока с 7 очками после 10 игр.

«В такие отрезки не хочется говорить много слов, а вам не хочется много слушать и читать – вы ждете улучшений на льду.

Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. В моменте это яркая, тяжелая оценка нашей работы, усилий каждого из нас – кто формировал команду, кто готовил ребят к сезону и к каждой отдельной игре.

И всем нам в клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству.

Мы не будем сидеть и ждать чуда – работаем над изменением ситуации. Мы допустили такое падение – нам и подниматься.

Я уверен, мы справимся. С вашей помощью и поддержкой», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .