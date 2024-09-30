Кожевников о поражениях «Авангарда»: «Посмотрел бы я на «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля. Была надежда, что кто-то поднимется из окопа и подхватит знамя, но этого пока не вижу»

Александр Кожевников высказался о 7-матчевой серии поражений «Авангарда».

– Главный сюрприз недели – серия поражений «Авангарда»?

– Ну почему сюрприз? Посмотрел бы я на финалиста НХЛ «Эдмонтон », если бы он на старте сезона на долгий срок лишился Макдэвида и Драйзайтля . А Омск без них и стартовал – имею в виду Ткачева и Буше.

Другое дело, была надежда, что кто-то из форвардов вторых-третьих звеньев поднимется из окопа и подхватит знамя.

Вот этого пока не вижу. Совсем неизвестные мне ребята типа Рейнгардта или Филатьева пытаются что-то сделать, но не среднее звено. В этом вторая причина кризиса, – считает двукратный олимпийский чемпион.

«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет