Кожевников о поражениях «Авангарда»: «Посмотрел бы я на «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля. Была надежда, что кто-то поднимется из окопа и подхватит знамя, но этого пока не вижу»
Александр Кожевников высказался о 7-матчевой серии поражений «Авангарда».
– Главный сюрприз недели – серия поражений «Авангарда»?
– Ну почему сюрприз? Посмотрел бы я на финалиста НХЛ «Эдмонтон», если бы он на старте сезона на долгий срок лишился Макдэвида и Драйзайтля. А Омск без них и стартовал – имею в виду Ткачева и Буше.
Другое дело, была надежда, что кто-то из форвардов вторых-третьих звеньев поднимется из окопа и подхватит знамя.
Вот этого пока не вижу. Совсем неизвестные мне ребята типа Рейнгардта или Филатьева пытаются что-то сделать, но не среднее звено. В этом вторая причина кризиса, – считает двукратный олимпийский чемпион.
«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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