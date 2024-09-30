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  • Кожевников о поражениях «Авангарда»: «Посмотрел бы я на «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля. Была надежда, что кто-то поднимется из окопа и подхватит знамя, но этого пока не вижу»
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Кожевников о поражениях «Авангарда»: «Посмотрел бы я на «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля. Была надежда, что кто-то поднимется из окопа и подхватит знамя, но этого пока не вижу»

Александр Кожевников высказался о 7-матчевой серии поражений «Авангарда».

– Главный сюрприз недели – серия поражений «Авангарда»?

– Ну почему сюрприз? Посмотрел бы я на финалиста НХЛ «Эдмонтон», если бы он на старте сезона на долгий срок лишился Макдэвида и Драйзайтля. А Омск без них и стартовал – имею в виду Ткачева и Буше.

Другое дело, была надежда, что кто-то из форвардов вторых-третьих звеньев поднимется из окопа и подхватит знамя.

Вот этого пока не вижу. Совсем неизвестные мне ребята типа Рейнгардта или Филатьева пытаются что-то сделать, но не среднее звено. В этом вторая причина кризиса, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoЭдмонтон
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoКоннор Макдэвид
logoЛеон Драйзайтль
logoВладимир Ткачев 1995
logoРид Буше
logoИлья Рейнгардт
logoАлександр Филатьев
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