Кожевников о проблемах Ивана Николишина в «Авангарде»: «Не видно уверенности, доверия от партнеров. Подозреваю, что не все в восторге от критики клуба его отцом»

Александр Кожевников высказался о проблемах Ивана Николишина в «Авангарде».

28-летний форвард набрал 1 (0+1) очко в 10 матчах в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Сообщалось , что омский клуб готов обменять игрока.

– Знаете, пару лет назад в «Амуре » у Епанчинцева мне понравился не только Гребенкин, но и Николишин. В Хабаровске он неожиданно дорос до первого центра команды, подавал большие надежды.

К сожалению, в Омске Николишин-младший почему-то потерялся. Хотя и в прошлом сезоне, и в этом сентябре имел все шансы подняться на хабаровскую высоту. Тем более возраст у него идеальный – 28 лет. Так выдай максимум!

– Причина пропажи?

– Может, какие-то внутренние моменты. Не видно уверенности, доверия от партнеров.

Подозреваю, что не все в команде в восторге от комментариев в интернете его отца [Андрея Николишина], который регулярно критикует и хоккеистов «Авангарда », и систему игры, и селекцию. Хоккей – ревнивый вид спорта, в нем мелочей не бывает – все за всем следят. Даже одно резкое слово может повлиять на отношения внутри коллектива, на раздевалку, а тут целая интернет-эпопея.

Но ничего нового не говорю – родительский фактор нередко губит карьеры спортсменов, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея