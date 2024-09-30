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  • Якупов о 5:4 со СКА: «Куньлунь» устроил сенсацию. Но можно было сыграть без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч»
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Якупов о 5:4 со СКА: «Куньлунь» устроил сенсацию. Но можно было сыграть без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч»

Наиль Якупов прокомментировал победу в матче против СКА (5:4).

Форвард «Куньлуня» отметился голом в этой игре. 

– Да, устроили сенсацию, но можно было сыграть нормально, комфортно, без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч.

Нужно тоже отдать должное СКА, команда не опустила руки, ребята пошли ва-банк.

– Почему потеряли комфортное преимущество в третьем периоде?

– Удаления, неправильный выбор позиции. Думаю, от всех должна идти уверенность. Понятно, что мы должны выполнять тренерскую установку, но бывают моменты, когда не все идет по плану. Этот матч – огромный урок для нашей команды.

Не переживаю, что у меня нет передач. Как идет, так идет. Мне грех жаловаться. Конечно, рад, доволен, что все так складывается с голами. Нужно стараться делать то, что получается, – сказал нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoНаиль Якупов
logoКуньлунь Ред Стар
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