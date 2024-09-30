КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Дмитрий Николаев («Спартак »), одержавший 2 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а еще одной победы команда добилась в серии бросков. Николаев отразил 93,69% бросков при коэффициенте надежности 2,24.

Лучшим защитником стал Стивен Кэмпфер («Трактор »), набравший 4 (0+4) очка в 3 играх. На его счету также 6 блокированных бросков и 1 перехват.

Лучшим нападающим признан Валентин Зыков (СКА ). Он набрал 5 (4+1) баллов в 3 играх. Зыков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Его шайба в матче с «Северсталью» стала победной, также на его счету 7 силовых приемов.

Лучшим новичком стал защитник Дмитрий Бреус («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в 3 играх. Бреус не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его гол в матче с «Адмиралом» стал победным, также на его счету 3 блокированных броска, 1 отбор шайбы и 2 перехвата.