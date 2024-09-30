Николаев, Кэмпфер, Зыков – лучшие игроки недели в КХЛ. Бреус – лучший новичок
Лучшим вратарем признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший 2 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а еще одной победы команда добилась в серии бросков. Николаев отразил 93,69% бросков при коэффициенте надежности 2,24.
Лучшим защитником стал Стивен Кэмпфер («Трактор»), набравший 4 (0+4) очка в 3 играх. На его счету также 6 блокированных бросков и 1 перехват.
Лучшим нападающим признан Валентин Зыков (СКА). Он набрал 5 (4+1) баллов в 3 играх. Зыков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Его шайба в матче с «Северсталью» стала победной, также на его счету 7 силовых приемов.
Лучшим новичком стал защитник Дмитрий Бреус («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в 3 играх. Бреус не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его гол в матче с «Адмиралом» стал победным, также на его счету 3 блокированных броска, 1 отбор шайбы и 2 перехвата.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий