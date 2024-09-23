Козлов о травме Кузьмина: «Идет операция, молимся, чтобы прошла успешно. Ждем информации от врачей из Москвы»

Виктор Козлов высказался о ситуации с травмой Глеба Кузьмина.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу.

«Мы переживаем за Глеба – он часть команды. На данный момент у него идет операция, молимся, чтобы операция прошла успешно.

Ждем информации от врачей из Москвы», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » после игры с «Металлургом» (3:5).