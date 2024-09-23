Козлов о травме Кузьмина: «Идет операция, молимся, чтобы прошла успешно. Ждем информации от врачей из Москвы»
Виктор Козлов высказался о ситуации с травмой Глеба Кузьмина.
Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу.
«Мы переживаем за Глеба – он часть команды. На данный момент у него идет операция, молимся, чтобы операция прошла успешно.
Ждем информации от врачей из Москвы», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» после игры с «Металлургом» (3:5).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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