Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Операция прошла успешно. Надеемся на его скорое выздоровление»

Гендиректор «Салавата» рассказал, что Глеб Кузьмин успешно перенес операцию.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу.

«Операция прошла. Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление.

Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут. Сейчас будет идти реабилитация после операции, в течение реабилитации нам дадут протокол лечения, [сообщат], что нужно будет делать и так далее.

Удовлетворены, что операция прошла успешно, она была непростой», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .