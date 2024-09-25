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  • Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Операция прошла успешно. Надеемся на его скорое выздоровление»
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Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Операция прошла успешно. Надеемся на его скорое выздоровление»

Гендиректор «Салавата» рассказал, что Глеб Кузьмин успешно перенес операцию.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках, позднее у него диагностировали перелом грудного позвонка и доставили в московскую больницу.

«Операция прошла. Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление.

Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут. Сейчас будет идти реабилитация после операции, в течение реабилитации нам дадут протокол лечения, [сообщат], что нужно будет делать и так далее.

Удовлетворены, что операция прошла успешно, она была непростой», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
травмы
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoГлеб Кузьмин
logoРинат Баширов
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