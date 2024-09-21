Панин о победе над «Локомотивом»: «Звонили Кузьмину из раздевалки, он поздравил «Салават». Мы сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция»

Григорий Панин рассказал о том, как «Салават» поддерживает Глеба Кузьмина.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

Сегодня «Салават » обыграл «Локомотив » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Уфимский клуб вывесил свитер Кузьмина на скамейке во время матча.

– Я момент с травмой Кузьмина не видел, смотрел только на повторе. Видел, что он отдавал передачу, начал терять равновесие, защитник «Авангарда» подтолкнул в спину, и у него не было ни места, ни времени на то, чтобы сгруппироваться.

Скорость была достаточно большой. Серьезная травма, но мы с Глебом на связи. Сейчас из раздевалки звонили ему по телефону. Он поздравил команду с победой.

Мы тоже его поддержали, сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция, дай бог все хорошо пройдет, и он как можно скорее вернется в команду.

– Можно ли сказать, что сегодня играли за него?

– Конечно. Все эти разговоры и аура, которая летает. Хочется, чтобы Глеб знал, что не только мы его поддерживаем, а с ним весь хоккейный мир, – сказал капитан уфимского клуба.