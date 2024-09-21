  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панин о победе над «Локомотивом»: «Звонили Кузьмину из раздевалки, он поздравил «Салават». Мы сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция»
1

Панин о победе над «Локомотивом»: «Звонили Кузьмину из раздевалки, он поздравил «Салават». Мы сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция»

Григорий Панин рассказал о том, как «Салават» поддерживает Глеба Кузьмина.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу. 

Сегодня «Салават» обыграл «Локомотив» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Уфимский клуб вывесил свитер Кузьмина на скамейке во время матча. 

– Я момент с травмой Кузьмина не видел, смотрел только на повторе. Видел, что он отдавал передачу, начал терять равновесие, защитник «Авангарда» подтолкнул в спину, и у него не было ни места, ни времени на то, чтобы сгруппироваться.

Скорость была достаточно большой. Серьезная травма, но мы с Глебом на связи. Сейчас из раздевалки звонили ему по телефону. Он поздравил команду с победой.

Мы тоже его поддержали, сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция, дай бог все хорошо пройдет, и он как можно скорее вернется в команду.

– Можно ли сказать, что сегодня играли за него?

– Конечно. Все эти разговоры и аура, которая летает. Хочется, чтобы Глеб знал, что не только мы его поддерживаем, а с ним весь хоккейный мир, – сказал капитан уфимского клуба.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСалават Юлаев
logoЛокомотив
травмы
logoГригорий Панин
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoГлеб Кузьмин
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»
2сегодня, 20:01
Козлов о свитере Кузьмина на скамейке в матче с «Локомотивом»: «Глеб с нами, он большая часть «Салавата». У него запланирована операция в понедельник»
13сегодня, 17:24
Панин о Кузьмине: «Созвонились с Кузей! Ждем возвращения этого мужика с сильнейшим характером 🫂»
2сегодня, 07:12Фото
Гайлик о травме Кузьмина: «Поступок Дитца заслуживает сурового наказания. Нельзя толкать в спину на борт. С этим надо бороться» 
8сегодня, 02:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»
9 минут назад
Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»
2сегодня, 20:01
Роман Ротенберг: «В РПЛ контратаки – оружие многих. Знаете, что такое «панцирь»? Когда внизу 5 человек. «Торпедо» играет в эту систему. Но «панцирем» не добиться рейтинга Comedy Club»
71сегодня, 19:56
Выставочные матчи НХЛ. «Баффало» сыграет с «Питтсбургом», «Даллас» встретится с «Сент-Луисом», «Виннипег» против «Миннесоты»
1сегодня, 19:35
Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»
5сегодня, 18:29
Ларионов о 4-м поражении «Торпедо» подряд: «Остался один шаг, чтобы преодолеть эту полосу. Игра со СКА была неплохая, вопрос только к реализации и мастерству исполнителей»
13сегодня, 18:14
Никитин о 2:3 с «Салаватом»: «Локомотив» наказали за дешевые удаления – следствие не особого внимания к деталям»
4сегодня, 18:00
Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг как у Comedy Club – придут новые спонсоры. И даже в Нижнем быстрее будет новый дворец, потому что старый – не уровень КХЛ»
38сегодня, 17:49
Козлов о свитере Кузьмина на скамейке в матче с «Локомотивом»: «Глеб с нами, он большая часть «Салавата». У него запланирована операция в понедельник»
13сегодня, 17:24
Ротенберг о 4:3 с «Торпедо»: «Яркая игра, мы все кайфанули. Волевая победа СКА на характере, отмазались за прошлую игру»
14сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»
21 минуту назад
Квартальнов о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» непростой календарь с паузами, тяжело подходить к играм в тонусе. Шансов у нас было больше, поработаем над реализацией»
33 минуты назад
Якушев о Мичкове: «Не помешало бы еще несколько лет сыграть в КХЛ, побиться, набраться опыта. Его истинный потенциал увидим по итогам сезона в «Филадельфии»
1сегодня, 19:25
Козлов о 3:2 с «Локомотивом»: «Для «Салавата» победа в Ярославле в овертайме много значит. В большинстве – молодцы, забили 2 гола, в меньшинстве сыграли надежно»
3сегодня, 19:11
Плотников о 4:3 с «Торпедо»: «Нашей тройке надо было сыграть лучше, как сказал Ротенберг – «отмазаться». В игре «5 на 5» у СКА было преимущество»
1сегодня, 18:50
Леонтьев о 0:1 с «Металлургом»: «Капитану «Нефтехимика» выбили зубы – клюшкой попали, на повторе видно. Очки даются нелегко, оставляем здоровье в играх»
2сегодня, 15:54
Толчинский и Плотников забили первые голы за СКА в сезоне – «Торпедо» за 1:41 второго периода
1сегодня, 15:44
Андрей Коваленко о сыне: «Тренеры «Колорадо» увидели возможности дальнейшей работы с Николаем. Его освободили от лагеря развития – 22 сентября начнет тренировки в лагере основном»
2сегодня, 15:22
Леонтьев о поражении от «Металлурга»: «Интересный матч, футбольный счет. Страсть, борьба, никто не уступал. «Нефтехимик» мог и выиграть»
1сегодня, 14:59
Епанчинцев о травмах Широкова и Гордеева: «Ничего серьезного, но не стали усугублять: где тонко, там и рвется. Думаю, они сыграют в следующем матче»
сегодня, 14:37