Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру нападения. Травмы Буше и Ткачева сказались на «Авангарде», но не настолько, чтобы было 6 поражений кряду»
Клуб проиграл последние шесть матчей. После девяти игр омичи занимают восьмое место в Восточной конференции.
«Не являюсь советником руководства «Авангарда», чтобы подсказывать, как выйти из этой ситуации. Там достаточно много людей, которые могут давать советы.
Плюс однозначно ответить о причинах спада, чтобы никого не обидеть, сложно, не находясь в команде. Я и перед началом сезона говорил, что тренеру-вратарю сложно ставить технико-тактическую работу для нападения.
Если с защитниками еще что-то можно придумать, то объяснить игрокам, как забивать, куда тяжелее. Копировать что-то сложно, тем более «Авангард» – команда, которая претендует на самые высокие места.
Травмы Буше и Ткачева, безусловно, сказались. Это лидеры, вокруг которых строится игра. Другое дело, что состав у «Авангарда» достаточно мощный.
Без Буше и Ткачева должно было быть тяжело, но не настолько, чтобы потерпеть шесть поражений кряду. Такая серия – повод для серьезного разговора», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
В чем проблема «Авангарда», который проиграл уже 6 матчей подряд?
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