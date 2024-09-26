Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру нападения. Травмы Буше и Ткачева сказались на «Авангарде», но не настолько, чтобы было 6 поражений кряду»

Владимир Плющев оценил результаты «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ.

Клуб проиграл последние шесть матчей. После девяти игр омичи занимают восьмое место в Восточной конференции.

«Не являюсь советником руководства «Авангарда », чтобы подсказывать, как выйти из этой ситуации. Там достаточно много людей, которые могут давать советы.

Плюс однозначно ответить о причинах спада, чтобы никого не обидеть, сложно, не находясь в команде. Я и перед началом сезона говорил, что тренеру-вратарю сложно ставить технико-тактическую работу для нападения.

Если с защитниками еще что-то можно придумать, то объяснить игрокам, как забивать, куда тяжелее. Копировать что-то сложно, тем более «Авангард» – команда, которая претендует на самые высокие места.

Травмы Буше и Ткачева, безусловно, сказались. Это лидеры, вокруг которых строится игра. Другое дело, что состав у «Авангарда» достаточно мощный.

Без Буше и Ткачева должно было быть тяжело, но не настолько, чтобы потерпеть шесть поражений кряду. Такая серия – повод для серьезного разговора», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В чем проблема «Авангарда», который проиграл уже 6 матчей подряд?