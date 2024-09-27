«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет

Ничего не помогает.

Совсем недавно мы подробно разбирали проблемы омского «Авангарда» . После неплохого старта команда улетела в долгое пике, выход из которого, казалось бы, наметился с возвращением Рида Буше. Но пока и он не спасает. За три матча у американца 0+1 и «-3», а команда по-прежнему проигрывает.

В Челябинске все вообще шло к разгрому: «Трактор» реабилитировался за обидное поражение от «Салавата» (3:5) и два периода разрывал соперника, немного отпустив игру лишь при счете 4:0. Рассказываем о деталях новой неудачи омичей.

«Авангард» быстро пропустил две шайбы – в том числе из-за неверного тренерского запроса. Потом игра рассыпалась окончательно

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин сделал очередные перестановки в составе. Продолжаются поиски третьего в звено к Линдену Вею и Буше – против «Трактора» с ними появился Алексей Макеев. Произошли изменения и в воротах: во второй раз в сезоне матч начал Илья Проскуряков.

Не пошло с самого начала. Уже на пятой минуте, словно назло омским болельщикам, отличился Владимир Ткачев. Своего Ткачева «Авангарду» не хватает очень сильно (он восстанавливается после разрыва ахилла), а челябинский забросил вторую шайбу в трех матчах. Приходит в себя после слабого старта.

Полевые игроки гостей не помогли Проскурякову: сначала в позиционной обороне упустили Илью Карпухина, а потом проиграли борьбу и пустили Ткачева на добивание.

Звягин взял просмотр на помеху вратарю, но судьи увидели, что Проскурякову помешали свои же игроки. Гол был засчитан, а «Трактор» получил большинство и через минуту реализовал его. Классный розыгрыш завершился первым голом в сезоне для Артема Шварева.

Во втором периоде «Авангард» поплыл. Ошибок в обороне стало еще больше: нападающие хозяев не раз выходили в опасные контратаки с численным преимуществом.

Случилось и два выхода 1 в 0. В обоих случаях пришлось фолить: за нарушение Павла Коледова назначили буллит (Проскуряков вытащил), а двухминутный штраф Семена Чистякова использовал Александр Кадейкин.

Когда Кадейкин оформил дубль, игра фактически уже была сделана. Если «-2» у «Трактора» отыграть можно, то камбэк с «-4» – задача невыполнимая.

«Авангард» не забрасывал в равных составах 18 периодов, но Звягин обещает перелом

С каждым матчем положение «Авангарда» становится все плачевнее. Это прослеживается и в цифрах:

● Голов в равных составах не было 18 периодов. В Челябинске хотя бы эта серия наконец прервалась – отличился Илья Рейнгардт. Символично, что засуха началась именно после его шайбы: 11 сентября Рейнгардт забросил «Амуру».

● Текущая серия поражений – вторая по длительности для «Авангарда» в КХЛ. Хуже было только в сезоне-2013/14: 9 поражений в сентябре-октябре 2013 года. По итогам той регулярки омский клуб в плей-офф не вышел.

● За первый и второй периоды в сумме «Трактор» перебросал «Авангард» 33:11. Проскуряков преодолел отметку в 90% отраженных бросков (90,2%), несмотря на четыре пропущенные шайбы.

● Единственный полевой игрок с положительным показателем полезности по сезону – Илья Рейнгардт («+3»). Он же делит первое место с защитником Семеном Чистяковым в списке лучших снайперов команды (4 гола).

Сергей Звягин верит в лучшее перед следующим матчем: «Ребята бьются, хотят выиграть. «Сибирь» – принципиальный соперник. Перелом должен наступить в этой игре».

Или падение все же продолжится?

Фото: hawk.ru