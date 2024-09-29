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  • СКА проигрывает «Куньлуню» Кравца 1:4 после 2-го периода. Якупов забил 6-й гол в сезоне
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СКА проигрывает «Куньлуню» Кравца 1:4 после 2-го периода. Якупов забил 6-й гол в сезоне

СКА уступает «Куньлуню» с разницей в три шайбы после двух периодов.

Команда Романа Ротенберга проигрывает со счетом 1:4 по итогам двух отрезков матча Фонбет чемпионата КХЛ.

Китайский клуб под руководством тренера Михаила Кравца забил по две шайбы в каждом из сыгранных периодов.

В первом периоде заброшенной шайбой отметился нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов – в его активе 6 голов в 10 матчах нынешнего сезона.

Во втором периоде тренерский штаб Ротенберга заменил голкипера Артемия Плешкова после трех пропущенных шайб.

Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСКА
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoНаиль Якупов
logoРоман Ротенберг
logoКуньлунь Ред Стар
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