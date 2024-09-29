Плющев о Мичкове: «В России любят петь дифирамбы, иногда это переходит за рамки. Но Матвей все доказывает на льду, пробивает себе место в основе «Филадельфии»
Владимир Плющев высказался об игре Матвея Мичкова в предсезонных матчах НХЛ.
В 3 выставочных играх новичок «Филадельфии» набрал 6 (3+3) очков.
«Молодой парень, который показывает достаточно зрелый хоккей. То, что ему поют столько дифирамбов, что поделать, у нас это любят. Иногда это переходит за рамки, но я могу сказать, что Матвей все доказывает на льду и пробивает себе место в основном составе «Филадельфии».
На предсезонных турнирах надо показывать себя с такой стороны, чтобы у тебя было твердое место в основе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх на предсезонке НХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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