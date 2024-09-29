Кутюрье о дубле Мичкова в предсезонном матче: «Мы только начинаем понимать, что он из себя представляет. Это определенно воодушевляет»

Шон Кутюрье высказался о дубле Матвея Мичкова в предсезонной игре с «Бостоном».

19-летний россиянин принес «Флайерс» победу (3:2 ОТ) и был признан первой звездой встречи.

Об игре Мичкова

«Я думаю, мы только начинаем понимать, что он из себя представляет. Это определенно воодушевляет».

О том, что вступился за Мичкова и подрался с игроком, толкавшим его

«Нам нужно было сразу себя поставить, не давать помыкать собой. Мне понравилось, что он не вышел из себя», – сказал капитан «Филадельфии».