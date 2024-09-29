Тренер «Филадельфии» о том, что Кутюрье вступился за Мичкова: «Именно так строятся команды, это братство, вы играете друг за друга»

Тренер «Филадельфии» высказался о том, что Шон Кутюрье вступился за Матвея Мичкова.

Эпизод произошел в выставочном матче «Бостоном » (3:2 ОТ). Защитник «Брюинс» Билли Суизи вступил в стычку с 19-летним россиянином у борта. Они потолкались, после чего Матвей отъехал, а капитан «Флайерс» Шон Кутюрье вступил с Суизи в драку.

– Хороший поступок от Кутюрье, создающий прецедент.

– Колоссальный. Именно так строятся команды, это братство, вы играете друг за друга.

Это было проявлением просто идеального лидерства, – сказал помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу.