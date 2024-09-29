Торторелла о Мичкове: «Мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры»
Джон Торторелла заявил, что «Филадельфия» не будет ограничивать Матвея Мичкова.
Форвард «Флайерс» набрал 6 (3+3) очков в 3 матчах на предсезонке НХЛ при полезности «+4».
Сегодня он сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Главный тренер пенсильванцев Джон Торторелла вновь отсутствовал на скамейке – он следил за игрой вместе с руководителями клуба Китом Джонсом и Дэниэлом Бриэром.
«Мы хотим, чтобы он играл именно так. Я не намерен его перегружать. Да, конечно, мы будем его чему-то учить по ходу дела, особенно каким-то ситуативным моментам.
Но мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры», – сказал Торторелла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NBC Sports Philadelphia
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